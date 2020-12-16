Исследование: кенгуру умеют объяснять человеку, что им нужна еда

Кенгуру способны общаться с человеком, если им нужна помощь в добыче еды. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Сиднейским университетом и Университетом Рохемптона в Лондоне. Эксперимент проходил в два этапа. Сначала 16 кенгуру разных видов научили открывать контейнеры с едой. Во втором этапе принимали участие 11 животных, так как не все справились с первой задачей.

На следующей ступени контейнер закрывали так, чтобы особи не могли добраться до еды самостоятельно. В этих условиях кенгуру начинали обращать на себя внимание находящегося рядом с ними человека: каждое животное около пяти раз смотрело на потенциального помощника, а потом на контейнер, давая понять, чего они хотят. Некоторые кенгуру приближались к человеку, хватали за одежду и обнюхивали его.

Ученые отметили, что такое поведение говорит о более высоком уровне когнитивных способностей у кенгуру, чем считалось ранее. Обычно так проявляют себя животные, которые сотни лет учились взаимодействовать с человеком: например, лошади и собаки. Эксперты пришли к выводу, что кенгуру могут так коммуницировать и с другими видами животных. Ранее исследователи из Нидерландского института нейронаук смогли передать двум обезьянам изображение прямо в мозг. Специалисты создали имплант, с помощью которого приматы смогли видеть и различать формы букв, не используя зрение.