В новом клипе «Ты меня ранишь» лидера «Мальбэка» Романа Варнина застрелил рэпер VACÍO

Группа «Мальбэк» выпустила новый клип «Ты меня ранишь» совместно с российским рэпером VACÍO. Посмотреть видео можно на ютьюбе.
Ролик стал своеобразным продолжением предыдущего клипа «Мальбэка» — «Хабиби». Там лидер группы Роман Варнин на протяжении всего видео целовался с девушкой на заднем сиденье автомобиля, а на месте водители находился VACÍO.
В «Ты меня ранишь» рэпер развернулся и застрелил своих пассажиров. Ролик выдержан в зловеще-красной цветовой палитре.
В начале декабря Варнин столкнулся с обвинениями в насилии от рэп-исполнительницы Alizade. Она опубликовала фото с синяками на груди и отметила на ней Варнина.
Сам Варнин позже рассказал, что оставил синяки на руках и теле девушки, когда, будучи пьян, пытался уехать в ресторан, чтобы выпить еще, а она его останавливала. Он извинился перед Alizade «за все произошедшее» и «боль, которую принес».