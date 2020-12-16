В новом клипе «Ты меня ранишь» лидера «Мальбэка» Романа Варнина застрелил рэпер VACÍO

Группа «Мальбэк» выпустила новый клип «Ты меня ранишь» совместно с российским рэпером VACÍO. Посмотреть видео можно на ютьюбе.

Ролик стал своеобразным продолжением предыдущего клипа «Мальбэка» — «Хабиби». Там лидер группы Роман Варнин на протяжении всего видео целовался с девушкой на заднем сиденье автомобиля, а на месте водители находился VACÍO.

В «Ты меня ранишь» рэпер развернулся и застрелил своих пассажиров. Ролик выдержан в зловеще-красной цветовой палитре.