Бен Уитли снял хоррор про вирус. Посмотрите его тизер

Картина рассказывает о том, как некий вирус распространяется по плане и в то же время сотрудник парка и ученый отправляются вглубь леса для проверки оборудования. Ночью, когда лес оживает, их поход превращается в пугающее путешествие во тьме.

В хорроре снялись Хейли Сквайрс («Я, Дэниел Блэйк», «Электрические сны Филипа К. Дика»), Джоэль Фрай («Игра престолов»), Рис Шерсмит («Зомби по имени Шон»).

Премьера картины пройдет на фестивале «Сандэнс» в 2021 году. Жюри отметило, что фильм, снятый до пандемии, предвосхитил вспышку коронавируса. Когда «В земле» выйдет в прокат, пока не известно.

Также на «Сандэнсе» покажут новую скринлайф-картину Тимура Бекмамбетова «Ромео и Джульетта».