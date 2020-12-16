В кинотеатре «Пионер» пройдет неделя фильмов Дэвида Линча

В московском кинотеатре «Пионер» с 17 по 23 декабря пройдет неделя фильмов Дэвида Линча. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показов.

В программу вошли картины «Голова-ластик», «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс: Сквозь огонь». Все они будут идти на английском языке с русскими субтитрами.

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте кинотеатра.

«Для многих людей этот год стал временем самых важных путешествий. Когда границы закрыты, мы бронируем билеты на рейс в глубины собственного сознания и за его пределы. Картины Линча, всегда тревожные и не обещающие никакой определенности, будут еще долго напоминать: 2020-й — год, который показал, насколько может измениться жизнь без нашей на то воли», — сказал куратор публичной программы Сергей Сдобнов.

Недавно стало известно, что Дэвид Линч снимет новый сериал для Netflix. Его рабочее название — «Глициния». Съемки должны начаться весной следующего года.