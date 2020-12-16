Hulu создаст мини-сериал о браке Памелы Андерсон и Томми Ли. Их сыграют Лили Джеймс и Себастьян Стэн

Стриминговый сервис разрабатывает мини-сериал, который расскажет об отношениях модели и актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главные роли в проекте исполнят Лили Джеймс и Себастьян Стэн. К актерскому составу также присоединился Сет Роген. Отмечается, что Андерсон и Ли не принимают участия в создании шоу, получившего рабочее название «Пэм и Томми».

Сценарий напишет Роб Сигел, автор текстов к «Рестлеру» и «Основателю». За режиссуру восьми эпизодов будет отвечать Крейг Гиллеспи, работавший с Себастьяном Стэном над лентой «Тоня против всех».

Андерсон и Ли поженились в 1995 году спустя 96 часов после знакомства. Они прожили в скандально известном браке три года, и за это время у них родились двое сыновей.

В сентябре Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка» с Лили Джеймс и Арми Хаммером в главных ролях. В центре сюжета — юная компаньонка богатой американки, которая знакомится в Монте-Карло с британским аристократом Максимилианом де Винтером, недавно потерявшим жену.