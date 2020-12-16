«Проект»: дочь президента Азербайджана может стоять за сносом исторического дома в центре Москвы

Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла может быть причастна к сносу доходного дома Прошиных — образца московского модерна на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом заявили журналисты издания «Проект» в своем новом расследовании.

Журналисты, в частности, обнаружили иск, который мэрия Москвы подала к собственнику дома Прошиных. Алиева указана там в качестве ответчика.

По информации «Проекта», помощь дочери азербайджанского президента оказал ее земляк, миллиардер Год Нисанов, связям которого с высшим российским руководством и посвящено расследование.

«Градозащитники тогда называли этот снос самой большой утратой Москвы Серебряного века за последние десять лет. Его фасад был украшен фризом с изображением подснежников, выполненный в технике сграффито, — таких зданий в Москве больше не было», — говорится в публикации «Проекта».

Журналисты отмечают, что застройщик, компания «Атлантик Аэронаутик», был обязан сохранить фасад здания, но проигнорировал это требование и «просто построил копию старого здания».

«Тогдашний заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что будут приняты «самые жесткие меры». Но в итоге компанию оштрафовали всего на 1,5 млн рублей, а уже через год той же компании дали купить исторический особняк на Арбате. Кто стоял за компанией, власти так и не сказали. Как оказалось, чиновники прекрасно знали, кто стоит за сносом дома Прошиных», — утверждает «Проект».

В расследовании, помимо этого, рассказывается, как глава СВР Сергей Нарышкин пользовался частным бассейном Года Нисанова в разгар пандемии — потому что из‑за коронавируса ему пришлось искать «совсем уж уединенный бассейн», который якобы и предоставил азербайджанский предприниматель.

Ознакомиться с текстом расследования можно по ссылке. Посмотреть видеоверсию можно здесь.