Том Круз отчитал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима-7» за несоблюдение мер по COVID-19

Издание отмечает, что Круз пришел в ярость, когда увидел двух участников команды, стоявших рядом на расстоянии меньше двух метров. Артист начал кричать, используя угрозы и нецензурную лексику.

Актер и кинопродюсер Том Круз жестко отчитал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима-7» за несоблюдение мер по COVID-19. Аудиозапись с его голосом опубликовал The Sun.

«Чтобы я больше такого не видел! Никогда! Если вы не будете [соблюдать правила], вы уволены», — сказал Круз.

Актер объяснил, что благодаря примеру работы над картиной «Миссия невыполнима-7» сейчас в Голливуде продюсеры постепенно смогли вернуться к своим проектам. Дело в том, что лента Круза оказалась одной из немногих крупнобюджетных картин, производство которой разрешили продолжать, несмотря на пандемию коронавируса.

Артист заявил, что каждый вечер созванивается со студиями, которые консультируются с ним по поводу организации работы с учетном ограничений. Он подчеркнул, что доверяет своей команде и не хочет, чтобы съемки фильма снова остановили из‑за распространения инфекции среди ее членов.

Работать над фильмом «Миссия невыполнима-7» начали еще в 2019 году. В феврале из‑за распространения коронавируса производство пришлось заморозить. Полноценно вернуться на площадку команде удалось только в сентябре.