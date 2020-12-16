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X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых продуктов

Анастасия Цой
Сегодня в 13:36

X5 Retail Group, в которую входят сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», с 16 декабря установит нулевую торговую наценку на семь социально значимых продуктов. Об этом пишет ТАСС.

«Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков», — говорится в сообщении компании.

В список вошли макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Эти товары будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на них компания будет покрывать за свой счет.

«Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально не защищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Недавно Владимир Путин назвал недопустимым подорожание макарон при высоком урожае зерна.

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