«Яндекс.Еда» начала сотрудничать с курьерами с нарушениями слуха. Компания совместно Всероссийским Обществом Глухих (ВОГ) разработала сервис для слабослышащих, который сделал приложение для курьеров и работу службы поддержки удобнее для людей с нарушениями слуха.

Специально для этого была создана специальная страница — на ней слабослышащие могут ознакомиться с профессией курьера и оставить заявку. Материалы на сайте сопровождаются субтитрами и переведены на язык жестов. Инструкция по посещению офиса приходит по СМС.

Пользователи и рестораны увидят в приложении, что их заказ доставляет курьер с нарушениями слуха. Если у них возникнут вопросы по срокам доставки или уже доставленному заказу, они смогут обратиться в поддержку «Яндекс.Еды» — там вопрос перенаправят на специального сотрудника, который разберется в ситуации, общаясь с курьером через мессенджер.