«Яндекс.Еда» начала сотрудничать с курьерами с нарушениями слуха. Компания совместно Всероссийским Обществом Глухих (ВОГ) разработала сервис для слабослышащих, который сделал приложение для курьеров и работу службы поддержки удобнее для людей с нарушениями слуха.
Специально для этого была создана специальная страница — на ней слабослышащие могут ознакомиться с профессией курьера и оставить заявку. Материалы на сайте сопровождаются субтитрами и переведены на язык жестов. Инструкция по посещению офиса приходит по СМС.
Пользователи и рестораны увидят в приложении, что их заказ доставляет курьер с нарушениями слуха. Если у них возникнут вопросы по срокам доставки или уже доставленному заказу, они смогут обратиться в поддержку «Яндекс.Еды» — там вопрос перенаправят на специального сотрудника, который разберется в ситуации, общаясь с курьером через мессенджер.
«Для общения курьера с рестораном разработали специальные визуальные карточки, с помощью которых можно легко разрешить любую типовую ситуацию — например, если в заказе не хватает какого‑то блюда или курьеру нужно подзарядить телефон», — рассказали в «Яндекс.Еде».
Чтобы начать сотрудничество с компанией, слабослышащим людям необходимо оформить статус самозанятого, также возможна работа через партнерские курьерские службы. Как и для всех курьеров, для новичков будут доступны ежедневные выплаты, бесплатная страховка на время активных слотов на сумму до 2 миллионов рублей. Доставивших больше 120 заказов ждет премия в 10 тыс. рублей, уточняют в «Яндекс.Еде».
Пока что сласлышащие курьеры начали работу только в Москве, но в будущем планируется расширять сотрудничество и на другие города.