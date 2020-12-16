перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мика Ливи неожиданно выпустила первый альбом под своим настоящим именем 15:31
В России увеличат штрафы за пропаганду наркотиков в сети 15:05
На нижегородца завели уголовное дело за продажу авторучки с функцией видеозаписи 15:00
Петербургские депутаты потребовали от ФСБ проверить данные из расследования об отравлении Навального 14:48
В России запретят возбуждать дела о хранении наркотиков без доказательств их передачи Обновлено в 14:26
Hulu создаст мини-сериал о браке Памелы Андерсон и Томми Ли. Их сыграют Лили Джеймс и Себастьян Стэн 14:20
«Проект»: дочь президента Азербайджана может стоять за сносом исторического дома в центре Москвы 14:01
Gage Skidmore/Flickr Том Круз отчитал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима-7» за несоблюдение мер по COVID-19
Том Круз отчитал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима-7» за несоблюдение мер по COVID-19 13:40
X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых продуктов 13:36
Сергей Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального 13:23
«Яндекс.Еда» начала сотрудничать с курьерами с нарушениями слуха 12:58
Новым гостем «вДудя» стал комик Алексей Смирнов 12:24
В Совфеде предложили запретить стримы с насилием после гибели девушки в эфире блогера Reeflay 12:19
Barack Obama/Instagram Барак Обама назвал свои любимые сериалы
Барак Обама назвал свои любимые сериалы 12:11
В России выявили 26 509 новых случаев коронавируса 11:43
РБК: смертность в России на фоне пандемии коронавируса стала максимальной за десять лет 11:42
Фильм «Ромео и Джульетта» Бекмамбетова покажут на фестивале «Сандэнс» 11:19
Фигурант «московского дела» Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье, вышел на свободу 10:50
Natalia Jagielska/Twitter В Бразилии нашли останки нового вида динозавра. У него были перья для привлечения партнеров
В Бразилии нашли останки нового вида динозавра. У него были перья для привлечения партнеров 10:34
Мэрию Парижа оштрафовали за то, что руководящие посты в ней занимает слишком много женщин 10:25
Отключить рекламу

На нижегородца завели уголовное дело за продажу авторучки с функцией видеозаписи

Анастасия Цой
Сегодня в 15:00

На жителя Нижнего Новгорода Андрея Пискарева завели уголовное дело за незаконный оборот шпионских устройств после попытки продать через интернет авторучку с функцией видеозаписи. Об этом сообщает RT.

Мужчина рассказал, что купил ручку сыну шесть лет назад на борту самолета государственной авиакомпании. Когда ребенку надоела игрушка, отец решил ее продать через интернет. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов.

В мае при получении денег за ручку мужчину задержали. «Задержание было довольно жестким, как будто я террорист, хотя со мной было двое малолетних детей», — сказал он.

По версии обвинения, Пискарев имел преступный умысел и с целью получения выгоды продал ручку, зная, что она считается специальным техническим средством. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Пискарев не признает вины. Кроме того, он утверждает, что при включении видеозаписи на ручке загорается специальный индикатор. Это важно, потому что Верховный суд в 2018 году дал разъяснение о том, что к шпионским средствам не относятся гаджеты с открытыми элементами индикации.

Несмотря на это, две экспертизы пришли к выводу, что ручка является техническим спецсредством для скрытого получения информации. Индикатор якобы углублен в корпус устройства и не виден при низкой освещенности.

«Обвинение ссылается на аудиозапись моего разговора с «покупателем», где я говорю, что знаю, будто такие ручки в России запрещены. Но, во-первых, я это только предполагаю, а во-вторых, конечно, я как продавец нахваливал свой товар. Я мог бы сказать, что эту ручку у Джеймса Бонда нашел», — рассказал Пискарев.

В декабре суд оправдал жителя Зеленограда, которого обвиняли в сбыте шпионских видеокамер после попытки продать видеоняню. В 2018 году Верховный суд постановил, что сам факт незаконного оборота специальных технических средств не может быть доказательством вины человека.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
премьеры
Бесы Достоевского
Константин Богомолов снова полемизирует с Достоевским

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Люди
Джеймс Бонд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить