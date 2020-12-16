На нижегородца завели уголовное дело за продажу авторучки с функцией видеозаписи

На жителя Нижнего Новгорода Андрея Пискарева завели уголовное дело за незаконный оборот шпионских устройств после попытки продать через интернет авторучку с функцией видеозаписи. Об этом сообщает RT.

Мужчина рассказал, что купил ручку сыну шесть лет назад на борту самолета государственной авиакомпании. Когда ребенку надоела игрушка, отец решил ее продать через интернет. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов.

В мае при получении денег за ручку мужчину задержали. «Задержание было довольно жестким, как будто я террорист, хотя со мной было двое малолетних детей», — сказал он.

По версии обвинения, Пискарев имел преступный умысел и с целью получения выгоды продал ручку, зная, что она считается специальным техническим средством. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Пискарев не признает вины. Кроме того, он утверждает, что при включении видеозаписи на ручке загорается специальный индикатор. Это важно, потому что Верховный суд в 2018 году дал разъяснение о том, что к шпионским средствам не относятся гаджеты с открытыми элементами индикации.

Несмотря на это, две экспертизы пришли к выводу, что ручка является техническим спецсредством для скрытого получения информации. Индикатор якобы углублен в корпус устройства и не виден при низкой освещенности.

«Обвинение ссылается на аудиозапись моего разговора с «покупателем», где я говорю, что знаю, будто такие ручки в России запрещены. Но, во-первых, я это только предполагаю, а во-вторых, конечно, я как продавец нахваливал свой товар. Я мог бы сказать, что эту ручку у Джеймса Бонда нашел», — рассказал Пискарев.

В декабре суд оправдал жителя Зеленограда, которого обвиняли в сбыте шпионских видеокамер после попытки продать видеоняню. В 2018 году Верховный суд постановил, что сам факт незаконного оборота специальных технических средств не может быть доказательством вины человека.