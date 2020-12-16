В России выявили 26 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 180 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской, Вологодской, Псковской областях.