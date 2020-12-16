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В России выявили 26 509 новых случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:43

В России за сутки выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 180 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской, Вологодской, Псковской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 734 454. За последние сутки вылечились 26 490 человек, за все время — 2 176 100. За сутки умерли 596 пациентов, за все время — 48 564.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 73,5 млн человек, 1,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (16,7 млн). Далее — Индия (9,9 млн) и Бразилия (6,9 млн).

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