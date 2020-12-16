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Фильм «Ромео и Джульетта» Бекмамбетова покажут на фестивале «Сандэнс»

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:19

Экранизацию пьесы «Ромео и Джульетта» Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая покажут в следующем году на американском кинофестивале «Сандэнс». Об ТАСС сообщили представители компании «Базелевс».

Скринлайф-картина попала в секцию «NEXT», которая отмечает наиболее инновационные картины смотра. Формат скринлайф предполагает, что все события фильма или сериала разворачиваются на экранах компьютеров и телефонов героев. Тимур Бекмамбетов — создатель этого формата, он уже снял несколько скринлайф-проектов («Убрать из друзей», «Поиск», «Профайл»).

Режиссером «Ромео и Джульетты» выступила Кэри Уильямс, которая в 2018 году получила награду «Сандэнс» за короткометражку «Emergency». Бекмамбетов и Цай тоже были отмечены на фестивале призом зрительских симпатий и призом имени Альфреда Слоуна за скринлайф-триллер «Поиск».

В этом году мероприятие, которое каждый год проходит в Парк-Сити штата Юта, состоится онлайн и офлайн формате. Премьеру картины российских продюсеров увидят именно онлайн гости.

Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов выступит художественным руководителем фильма «Микулай», посвященного исчезновению малых народов. По словам режиссера Ильшата Рахимова, проект затрагивает проблему, которая «в период глобализации актуальна для многих стран». Главные роли в фильме сыграют Виктор Сухоруков и Варвара Шмыкова.

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