РБК: смертность в России на фоне пандемии коронавируса стала максимальной за десять лет

Смертность в России на фоне пандемии коронавируса стала максимальной за последние десять лет. Об этом свидетельствуют подсчеты РБК, основанные на данных Росстата.

Уровень смертности с января по октябрь этого года составил 113,2 человека на 10 тыс. населения. Это максимум с 2010 года, когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тыс. живущих. Тогда смертность в России выросла из‑за аномально жаркого лета.

В 33-х российских регионах из 85-и уровень смертности, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в 82-х регионах.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь–октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году и составляла 1,704 млн человек.

РБК также подсчитал избыточную смертность (временное повышение смертности над показателями предыдущих лет, которое чаще всего бывает во время природных катастроф, войн, эпидемий) в апреле–октябре 2020 года. По данным издания, она составила 140,2 тыс. человек. Общее число пациентов с COVID-19, за тот же период Росстат оценил в 78,6 тыс. человек. Остальные потери могут был связаны как с недоучетом смертей от коронавируса, так и с косвенными эффектами пандемии, в частности, перегруженностью системы здравоохранения.

В России за последние сутки выявили 26 509 случаев заражения коронавирусом. Умерли 596 пациентов, за все время — 48 564.