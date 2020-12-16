«Хочу всех увидеть, всех обнять, кто меня поддерживал, [встретиться] с моими друзьями, родными, знакомыми, с теми, кто мне писал постоянно письма. Всем сказать спасибо. Посмотреть на Москву, на окружающий мир», — сказал он, когда вышел из колонии.

Фигурант «московского дела» Константин Котов , осужденный по «дадинской» статье, вышел на свободу. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает «Интерфакс» .

Константин Котов стал вторым человеком, осужденным по так называемой «дадинской» статье (названа в честь оппозиционера Ильи Дадина, который был первым осужденным по ней) ― за неоднократное нарушение правил митингов. В прошлом сентябре его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Судья заявлял, что Котов на митинге 10 августа выкрикивал лозунги «Допускай!», «Путин — вор», «Один затевает, и все за одного». Однако телеканал «Дождь» опубликовал видеозапись, на которой видно, как в тот день задержали Котова: он вышел из метро, ничего не скандировал и шел один, уже через десять минут сотрудники полиции увели его в автозак.

В октябре 2019 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Котову. А в апреле 2020 года смягчил его, назначив один с половиной год лишения свободы. Перед этим Владимир Путин по просьбе журналистов поручал проверить законность приговора.