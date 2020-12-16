Мэрию Парижа оштрафовали за то, что руководящие посты в ней занимают слишком много женщин

Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тыс. евро за то, что руководящие посты в ней занимают слишком много женщин. Об этом сообщила глава города Ан Идальго на заседании городского совета, пишет ТАСС.

По закону мужчин и женщин в администрации французской столицы должно быть поровну или 60% на 40%. Сейчас на руководящих постах в мэрии — почти 70% женщин. Нарушение было выявлено недавно, несмотря на то, что все посты были распределены еще в 2018 году.

«Город должен заплатить штраф за то, что назначил слишком много женщин на руководящие посты. 69% назначений: 11 женщин и пять мужчин. Из‑за этого администрация города [по мнению надзорных органов] стала слишком феминистской», — заявила Идальго.

Мэр объявила штраф абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным и пообещала и дальше «решительно продвигать женщин». По ее словам, чтобы достигнуть равенства, нужно иногда делать так, чтобы во власти было больше женщин, чем мужчин.

Также она сообщила, что готова вместе со своими «директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата» заплатить этот штраф министерству госслужбы из собственного кармана.

Анн Идальго занимает пост мэра Парижа с 2014 года. Она стала первой женщиной, которая вступила в эту должность, за всю историю города. В июле 2020 года она добилась переизбрания еще на шесть лет.