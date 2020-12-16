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Юная Диана Принс во вступительной сцене «Чудо-женщины: 1984»

Анастасия Цой
Сегодня в 9:50

Студия Warner Bros. показала вступительную сцену в «Чудо-женщине: 1984» режиссерки Патти Дженкинс. В этой сцене мы видим юную Диану Принс, которую играет 12-летняя Лилли Аспелл, участвующую в спортивном соревновании.

Американские кинокритики, которые уже посмотрели фильм, в основном хвалят его за экшен, спецэффекты, увлекательный сюжет, атмосферу 1980-х годов, актерские работы и романтическую линию между героями Галь Гадот и Криса Пайна. «Кино, в которое невозможно не влюбиться. Чудо, в котором мы так нуждались в этом странном и откровенно паршивом году. Спасибо Пэтти Дженкинс и ее команде за этот подарок на Рождество», — пишет The Hollywood Reporter.

Релиз «Чудо-женщины: 1984» неоднократно переносился. Изначально фильм должен был выйти в прокат 5 июня, но премьеру сначала перенесли на 14 августа, затем — на 1 октября, а потом — на 25 декабря. В российских кинотеатрах фильм появится с 14 января. Трейлер ленты можно посмотреть здесь, а промоизображения к картине — здесь.

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