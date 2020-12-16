Twitter закроет сервис Periscope в марте 2021 года

Компания Twitter закроет приложение Periscope. Его полностью отключат в 31 марта 2021 года. Об этом сообщила команда проекта.

К моменту закрытия сервиса компания удалит Periscope из всех магазинов приложений. Уже сейчас в нем убрали возможность создавать новые аккаунты. До конца марта пользователи смогут скачать архив своих видео.

Разработчики отметили, что последние два года происходил спад в популярности сервиса, и стоимость обслуживания продолжала расти. В блоге говорится, что Periscope уже некоторое время был «в неустойчивом режиме обслуживания».

В Twitter уже давно работает функция создания и просмотра транcляций, которое могут применять все активные пользователи Periscope.

В ноябре Twitter запустил функцию Fleets («Флиты») — свой аналог сторис. С ее помощью пользователи смогут выкладывать текстовые сообщения, фото или видео, которые будут исчезать через 24 часа.