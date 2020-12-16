Стрекозы и психоделический лес в новом клипе Tame Impala «Breathe Deeper»

В ролике две стрекозы летят по психоделическому лесу и оказываются в куколках. Они погружаются в воду, после чего на поверхность вылезают два разноцветных крылатых существа.

Музыкальный проект Tame Impala австралийца Кевина Паркера выпустил клип на песню «Breathe Deeper». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Breathe Deeper» — пятый сингл с четвертого альбома Tame Impala «The Slow Rush». Пластинка в этом году претендует на звание лучшего альтернативного альбома по версии премии «Грэмми».

В августе проект представил клип на песню «Is It True», шестой сингл с релиза «The Slow Rush».