Эдриен Броуди и Сирша Ронан сыграют вместе в мистическом детективе. Действие развернется в 1950-х

Лауреат «Оскара» Эдриен Броуди и четырехкратная номинантка премии Сирша Ронан снимутся вместе в безымянном мистическом детективе режиссера Тома Джорджа, известного по сериалу «Эта страна». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм будет снят по сценарию Марка Чаппеля, автора «Записок юного врача». Он расскажет об убийстве членов съемочной группы в Лондоне 1950-х годов и попытках полицейских расследовать эту загадочную трагедию.

Роль главного детектива, работающего над делом, исполнит Сэм Рокуэлл — ранее он участвовал в фильмах «Кролик Джоджо», «Власть» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Его помощницу, констебля Сталкер сыграет Ронан.

В каком образе предстанет на экране Броуди, неизвестно. К актерскому составу ленты также присоединится Дэвид Ойелоуо («Полночное небо», «Не отпускай», «Опасный бизнес»). Продюсером проекта выступит Дэмиэн Джонс («Прощай, Кристофер Робин», «Леди в фургоне»).

В 2021 году Броуди примет участие в съемках еще одной мистической картины — триллера «Саламандра живет дважды». В нем он сыграет вместе с Верой Фармигой. Сирша Ронан, недавно названная одной из лучших актрис XXI века, появится в новом фильме Уэса Андерсона. Посмотреть трейлер последней работы ирландки — драмы «Аммонит» — можно здесь.