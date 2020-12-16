84 женщины обвинили миллионера Питера Найгарда в сексуальной эксплуатации

Миллионера и основателя модной корпорации Nygard Питера Найгарда задержали в канадском городе Виннипеге в связи с делом о торговле людьми и сексуальной эксплуатации женщин. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Магната обвиняют в многочисленных преступлениях, совершенных на территории Соединенных Штатов, Канады, Багамских Островов, в том числе — в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Против бизнесмена выступили 84 женщины.

Они рассказали следствию, что на протяжении 25 лет (с 1995 по 2020 год) Найгард различными способами принуждал женщин заниматься сексом с ним и его друзьями. Он следил за своими жертвами и ограничивал их перемещение.

Некоторые из женщин подверглись не только психологическому, но и физическому насилию: миллионер насиловал девушек и накачивал их наркотиками, чтобы склонить к близости. Около половины жертв Найгарда на момент преступлений были несовершеннолетними.

Скандал вокруг магната разгорелся в феврале 2020 года, когда первые десять женщин обратились в суд Нью-Йорка. Найгард отрицал свою причастность к каким‑либо преступлениям, обвиняя в иске против себя американского инвестора Луиса Бэкона, с которым миллионер находится в конфликте.

Тем не менее, показания женщин нанесли урон бизнесу Найгарда. Основные клиенты начали отказываться от товаров его компании, после чего бизнесмену пришлось покинуть пост главы корпорации, а затем отказаться от доли в ней. Впрочем, спасти Nydard от банкротства это все равно не помогло.

Ситуация с обвинениями в адрес Найгарда ухудшилась в конце лета, когда двое его сыновей подали на него в суд — также за принуждение к сексу. Правда в этот раз миллионер настаивал на близости не с собой, а с секс-работницами, которых нанял, чтобы те лишили мальчиков (им тогда было 15 и 14 лет) девственности.