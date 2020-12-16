Московский ресторан «Веранда 32.05» объявил о временном закрытии

Причины внезапной приостановки работы ресторана неизвестны. Предположительно, заведение пришлось закрыть в связи с какими‑то чрезвычайными и неожиданными для владельцев обстоятельствами.

Московский ресторан «Веранда 32.05», расположенный в Саду Эрмитаж , объявил о временном закрытии. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях.

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«Друзья, ресторан временно не работает. Мы обязательно напишем, когда всё решится. Сильно не скучайте», — написали представители «Веранды 32.05».

Днем ранее ничто не предвещало скорого закрытия заведения. Накануне остановки деятельности команда ресторана анонсировала скидки на коктейли в баре и радовалась открытию большого катка в Саду Эрмитаж.