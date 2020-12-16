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В Петербурге заполнены 96% больничных коек для пациентов с COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:39

В Петербурге заполнены 96% имевшихся больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Свободными остались менее 500 мест для заболевших. Всего в городских больницах, по словам Эргашева, были доступны свыше 11 тысяч коек. Пациентов размещали в 22 медучреждениях.

«К сожалению, очень много заболевают, осталось 4%. Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности», — отметил вице-губернатор.

К концу года в Петербурге планируют обустроить около двух тысяч дополнительных коек для больных COVID-19. Они появятся в павильонах «Ленэкспо» и в институте Алмазова. Кроме того, откроются новый корпус Госпиталя ветеранов войн и больница № 33.

Ранее стало известно, что в инфекционной больнице имени Боткина практически закончились свободные места для пациентов. «Сегодня мы заполнены практически на 99%», — заявил главврач Денис Гусев.

По словам Гусева, около 35-40% заразившихся, помещенных в больницу, переносят вирус в тяжелой форме. Ежедневно врачи выписывают по 40-60 пациентов, однако их места занимают новые заболевшие.

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