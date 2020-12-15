Ученые обнаружили самую далекую галактику во Вселенной. Она же — самая древняя

Группа ученых во главе с японским астрономом Нобунари Касикавой выяснили, какая галактика является самой далекой во Вселенной. Ей оказалась также старейшая известная галактика под названием GN-z11. Об этом исследователи сообщили на портале Nature Astronomy.

Галактика находится на расстоянии в 13,4 млрд световых лет от Земли — это так далеко, что современным ученым не удается увидеть, что находится за ней. Таким образом, GN-z11 очерчивает границу наблюдаемой Вселенной.

По словам профессора Касикавы, измерить удаленность галактики — «непростая задача». Оценить расстояние до GN-z11 ученым позволил телескоп Keck I, расположенный на Гавайях. Для изучения галактики специалисты использовали спектрограф Mosfire.

Он помог детально зафиксировать эмиссионные линии галактики (относительную интенсивность электромагнитного излучения) и повысить точность расстояния до нее в сто раз. Тем не менее исследователи продолжат наблюдать за GN-z11, чтобы подтвердить данные о ее расположении.