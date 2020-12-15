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Бразильский режиссер выронил айфон из окна самолета. Но гаджет выжил и записал на видео свой полет

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:59

Бразильский режиссер-документалист Эрнесто Галиотто во время полета над пляжем Рио-де-Жанейро выронил в окно самолета свой айфон. Несмотря на падения с 300-метровой высоты устройство осталось целым и даже записало на видео свое падение.

Момент, когда смартфон выбило из рук режиссера ветром, попал на видео камеры в кабине самолета. Пилот, когда заметил случившееся, заявил: «О, еще один. Такое случается».

То, что смог записать сам айфон, выглядит неразборчиво. Гаджет как будто молниеносно вращается в течение 10 секунд полета, а затем падает на землю экраном вниз.

Мужчине удалось отыскать смартфон с помощью приложения «Найди iPhone». Оказалось, что устройство практически не пострадало, у него только треснула защитная пленка на экране, и продолжает работать.

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