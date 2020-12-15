Бразильский режиссер выронил айфон из окна самолета. Но гаджет выжил и записал на видео свой полет

Бразильский режиссер-документалист Эрнесто Галиотто во время полета над пляжем Рио-де-Жанейро выронил в окно самолета свой айфон. Несмотря на падения с 300-метровой высоты устройство осталось целым и даже записало на видео свое падение.

Момент, когда смартфон выбило из рук режиссера ветром, попал на видео камеры в кабине самолета. Пилот, когда заметил случившееся, заявил: «О, еще один. Такое случается».