Бразильский режиссер выронил айфон из окна самолета. Но гаджет выжил и записал на видео свой полет

Бразильский режиссер-документалист Эрнесто Галиотто во время полета над пляжем Рио-де-Жанейро выронил в окно самолета свой айфон. Несмотря на падения с 300-метровой высоты устройство осталось целым и даже записало на видео свое падение.
Момент, когда смартфон выбило из рук режиссера ветром, попал на видео камеры в кабине самолета. Пилот, когда заметил случившееся, заявил: «О, еще один. Такое случается».
То, что смог записать сам айфон, выглядит неразборчиво. Гаджет как будто молниеносно вращается в течение 10 секунд полета, а затем падает на землю экраном вниз.
Мужчине удалось отыскать смартфон с помощью приложения «Найди iPhone». Оказалось, что устройство практически не пострадало, у него только треснула защитная пленка на экране, и продолжает работать.