В Zoom пройдет дискуссия о том, как подросткам пережить задержание и общаться с полицией

Проект «Подростки и котики» проведет в Zoom дискуссию о том, как несовершеннолетним пережить задержание, общаться с сотрудниками правоохранительных органов и в целом защитить свои права и безопасность. В разговоре примут участие юрист и врач.

«Нередко люди подросткового возраста подвергаются наибольшему давлению со стороны правоохранительных органов. Недавняя история, произошедшая с 13-летней москвичкой Софией (сотрудник полиции выстрелил ей в колено, ему вменяют статью «хулиганство»), демонстрирует пренебрежение к правам людей подросткового возраста и их психологической безопасности.

В рамках дискуссии мы обсудим, как пережить задержание/взаимодействие с полицией с юридической и психологической точек зрения. В рамках дискуссии можно будет написать письма поддержки Софье и другим людям подросткового возраста, столкнувшимся с насилием со стороны полиции», — говорят создатели проекта.

Дискуссия пройдет 16 декабря с 19.30 до 21.30 по московскому времени. Послушать спикеров можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться.