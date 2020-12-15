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Во Франции лягушек по решению суда выселяют из пруда за слишком громкое кваканье

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:25

Пожилая пара Мишель и Анни Пешра из французской деревни Гриньоль проиграла суд своему соседу Жан-Луи Мальфо, который еще восемь лет назад пожаловался на слишком громкое кваканье лягушек в их пруду. Об этом сообщает The Guardian.

После многолетних разбирательств суд встал на сторону Мальфо. Теперь пенсионерам придется осушить водоем площадью 300 квадратных метров и тем самым избавиться от лягушек. У них есть 90 дней на исполнение этого решения, иначе за каждый просроченный день им придется выплачивать по 150 евро (около 13,5 тыс. рублей) штрафа.

Мишель Пешра рассказал, что восстановил исторический пруд около 12 лет назад и перенес его специально подальше от соседей. Тем не менее в 2012 году Жан-Луи Мальфо подал на пенсионеров в суд, утверждая, что уровень шума лягушек во время брачного периода достигает 63 децибел, что нарушает допустимые нормы.

Пара пыталась доказать, что речь идет об обычном деревенском шуме, но ничего не вышло. Они уже приступили к опустошению пруда, который служит домом не только для лягушек, но и для рыбы и уток, а также является важным местом для цапель, оленей и диких кабанов.

В поддержку супругов Пешра выступили зоозащитники. Они заявили, что в пруду живет шесть видов охраняемых редких лягушек, и уже начали готовить жалобу в высшую судебную инстанцию Франции. За два для созданную ими петицию подписали 93 тыс. человек.

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