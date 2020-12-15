Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск против HBO

Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск против телеканала HBO, выпустившего в 2019 году скандальный и противоречивый фильм «Покидая Неверленд». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Представители музыканта сумели убедить суд, что HBO нарушил договор 1992 года, согласно которому телеканал получил права на концертный фильм «The Dangerous Tour» взамен на обещание не выпускать порочащие Джексона материалы.

HBO называл иск «плохо замаскированным и юридически запрещенным посмертным иском о клевете», обвиняя представителей артиста в попытках препятствовать свободе слова. Однако судья Джордж Ву вынес решение в пользу истцов.

По мнению суда, соглашение между музыкантом и телеканалом было взаимным и продолжает иметь юридическую силу даже спустя 28 лет после его заключения. Телеканал, как отмечает судебное решение, «пренебрег обязательствами по конфиденциальности».

Теперь спор двух сторон предстоит решать арбитражному суду. Юристы Говард Вайцман и Джонатан Стейнсапир, представляющие интересы семьи Джексона, отметили, что «пришло время HBO ответить за нарушение своих обязательств».

Адвокаты намерены преследовать в суде создателей фильма «Покидая Неверленд», в котором двое знакомых Майкла Джексона обвиняют его в сексуальном насилии. По мнению родственников певца, описанные в ленте события являются вымышленными.

Сразу после выхода картины на ее героев подали в суд французские фанаты музыканта. Они заявляли, что фильм игнорирует принцип презумпции невиновности и безосновательно оскорбляет память умершего артиста.

Некоторые поклонники певца убеждены, что авторы якобы документальной ленты руководствовались исключительно коммерческим успехом проекта, а не его достоверностью. Главные герои участвовали в фильме бесплатно, однако в 2020 году претендовали на компенсацию от компаний Джексона — и, согласно решению суда, не получили ее.