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В Петербурге муниципалитет опубликовал госзакупку с посланием «Дайте заработать» 20:38
В Беларуси 87-летнюю пенсионерку оштрафовали за БЧБ-флаг на балконе. Ее обвинили в незаконной акции 20:13
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Суровая бандитская жизнь в новом клипе Словетского, DJ Nik One и L (Izreal) — «Налепили бус» 17:44
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Дайджест

Арест счетов «Батеньки», обращение челябинцев к Байдену и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:51

В Башкирии сгорел частный дом престарелых. В результате инцидента погибли 11 человек — лежачих постояльцев.

Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Одновременно с этим челябинцы попросили нового американского лидера решить проблему с экологией в городе.

В России за сутки выявили 26 689 случаев коронавируса — на 639 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 707 945.

Вакцинация «Спутником V» началась во всех регионах России — прививку получили уже 28,5 тыс. человек. Эту же вакцину себе успел вколоть режиссер Оливер Стоун.

Японская газета сообщила, что власти КНДР закупили «Спутник V» у России. В РФПИ, который отвечает за продвижение и производство вакцины за границей, эту информацию отрицают.

Госдума одобрила сразу две инициативы, связанные с наркотиками. Одна предлагает наказывать за пропаганду веществ в сети, другая запрещает заводить уголовные дела без доказательств передачи наркотиков.

ФНС арестовала счета ИД «Батенька, да вы трансформер» за долги в 36 млн рублей. Его основатели решили разделить и реструктурировать бизнес.

Минюст запросил у центра «Насилию.нет» отчетность за все 2,5 года его существования как юрлица. Проверка связана с тем, что организация не включила себя в реестр иноагентов.

«Аэрофлот» будет пересаживать в карантинную зону пассажиров, которые отказываются надевать маску. Новое правило коснется даже тех, кто полетит бизнес-классом.

Фонд «Ника» запустил акцию «Санта без хвоста», в рамках которой любой желающий может накормить бездомных кошек и собак. Книжный «Маршак» предложил сделать новогодние подарки детям из семей наркозависимых.

Вышел трейлер ремейка «Крутого Уокера», в котором главную роль играет Джаред Падалеки. Warner Bros. объявила дату релиза экранизации файтинга Mortal Kombat и показала логотип фильма.

Рэперы Словетский, DJ Nik One и L (Izreal) представили клип на трек «Налепили бус». Viagra Boys выпустили ролик на песню «In Spite of Ourselves», записанную с австралийкой Эми Тейлор.

The Hatters выступят 30 декабря с новогодним концертом в Adrenaline Stadium. На праздничном шоу они презентуют новый EP «Shoot Me» и исполнят свои главные треки.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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