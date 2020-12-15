МВД Дагестана не нашло признаков экстремизма в публикациях о пользе женского обрезания. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря проекта «Правовая инициатива» Ксению Бабич.

Еще в мае адвокаты проекта обратились в следственное управление ФСБ России с требованием проверить несколько публикаций в интернете, призывающих к проведению женского обрезания, на наличие признаков экстремизма.

«В нашем обращении речь идет о публикациях на сайтах Islam.ru, «Муфтият РД» и группы «Нур-ур-Ислам», которые были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте», в них утверждалось, что калечащие операции на половых органах у девочек и женщин могут иметь якобы положительное влияние, некоторые публикации утверждали даже необходимость калечащих операций», — рассказала старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина.

«Правовая инициатива» получила уведомления от МВД, что экспертиза не нашла признаков экстремизма в публикациях на сайте муфтията. При этом не сообщалось, были ли проверены публикации других источников.

«Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела по нашему заявлению до сих пор не было вынесено», — добавила Саввина.

В августе муфтият Дагестана запретил женское обрезание. В сообщении говорилось, что ислам категорически запрещает полное или частичное удаление клитора, а также надрезы на нем.

«Афиша Daily» писала о том, что такое женское обрезание и почему с ним надо бороться. А также рассказывала истории женщин, переживших калечащие операции.