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В Беларуси 87-летнюю пенсионерку оштрафовали за БЧБ-флаг на балконе. Ее обвинили в незаконной акции

Семён Гудошников
Сегодня в 20:13

Суд октябрьского района Минска признал 87-летнюю пенсионерку Елизавету Бурсову виновной в организации незаконного массового мероприятия. Поводом послужил бело-красно-белый флаг, который она вывесила на балконе. Женщину оштрафовали на 405 белорусских рублей (около 11,8 тыс. российских рублей), передает Tut.by.

В материалах дела сказано, что 13 ноября Бурсова «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провела массовое мероприятие — пикетирование», на которое не получила разрешение Мингорисполкома. Сделала она это «путем размещения на остеклении балкона» БЧБ-флага.

Бурсова с протоколом не согласна. «Под этим флагом наш президент давал присягу, два года ходил под ним. Я удивилась, когда его запретили», — сказала она. Женщина пояснила, что повесила флаг, чтобы показать, за кого голосовала. На заседаниях пенсионерка защищала себя сама, отказавшись от адвокатов.

Протокол на Бурсову составили 29 ноября. В этот день участковый пришел к ней и показал фотографию ее балкона. Тогда флаг уже не висел — его сняли после второго административного ареста, к которому приговорили сына пенсионерки за участие в протестах.

Елизавета Бурсова родилась в 1933 году, у нее педагогическое образование. Она из большой еврейской семьи, многие члены которой умерли во времена холокоста. Самой Бурсовой удалось спастись от фашистов с мамой и братом. Женщина также является многократной чемпионкой и рекордсменкой Белорусской ССР по пулевой стрельбе.

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