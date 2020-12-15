В Петербурге муниципалитет опубликовал госзакупку с посланием «Дайте заработать»

В Петербурге муниципалитет «Лиговка-Ямская» опубликовал госзакупку, в которой содержится послание: «Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!». На это обратил внимание депутат местного совета Александр Изотов.
Это закупка на санитарную обрезку и вырубку деревьев, сумма которой составляет 865 тыс. рублей. Фраза напечатана на одной из страниц белым шрифтом. Чтобы ее найти, нужно выделить одно из полей таблицы и поменять цвет текста.
«Бумага» пишет, что муниципалитет «Лиговка-Ямская» занимается «обучением неработающего населения, благоустройством и озеленением», а также «временным трудоустройством несовершеннолетних».
Итоги закупки, опубликованной 20 ноября, подвели 1 декабря. Победителем стал предприниматель Денис Круглянко, который предложил выполнить контракт за 367,8 тыс. рублей.