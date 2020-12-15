Правительство Венгрии поддержало большинством голосов девятую поправку к Конституции, которая законодательно закрепляет, что мать — это женщина, а отец — мужчина. За нее проголосовали 134 депутата, против — 45, еще пять воздержались, пишет Hungary Today.

Поправка ограничит право однополых пар усыновлять детей. По словам министра юстиции Дит Варги, хоть есть и исключения, когда одинокие люди или члены семьи могут усыновлять ребенка, в основном этим правом могут воспользоваться только супружеские пары, то есть мужчина и женщина, состоящие в браке. Теперь одинокие люди должны получать разрешение на усыновление у министра по делам семьи Каталин Новак, которая выступает за традиционную модель семьи.

Другой законопроект, принятый парламентариями, защищает «право ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении». В пояснительной записке к документу сказано, что «западная идеология меняется таким образом, что возникает необходимость гарантировать право ребенка на самоидентификацию в соответствии со своим полом».

Это, по мнению парламентариев, поможет защитить детей от психического или биологического вмешательства, влияющего на здоровье и благополучие ребенка. Авторы законопроекта отмечают, что воспитание детей в соответствии с «конституционной идентичностью и христианской культурой» позволит новым поколениям узнать о венгерской идентичности и защитить свой суверенитет, а также национальную роль христианства.

Глава венгерского отделения Amnesty International заявил, что случившееся — «темный день для ЛГБТ-сообщества Венгрии» и прав человека. Исполнительный директор Transgender Europe Мейсен Дэвис призвал председательницу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйнен обратить внимание на ограничение прав ЛГБТК-людей.

Ранее в 2020 году в Венгрии приняли закон, который запрещает менять пол в личных документах. Правозащитники заявили, что он ущемляет права трансгендерных персон.