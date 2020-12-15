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Группа The Hatters выступит с новогодним концертом в Adrenaline Stadium

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:59

Группа The Hatters решила проводить 2020 год музыкальным шоу в стиле «новогоднего алкохардкора» в клубе Adrenaline Stadium. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.

На новогоднем вечере The Hatters презентуют новый EP «Shoot Me», который вышел в начале ноября, и исполнят свои главные треки. Еще группа обещает разные новогодние сюрпризы и «танцы, танцы и тока-тока танцы».

Праздничный концерт пройдет 30 декабря, его ведущим станет VJ Chuck. Купить билет на мероприятие можно здесь.

Организаторы уточнили, что шоу будет проводиться с соблюдением всех действующих норм и рекомендаций властей.

Ранее участники The Hatters прокомментировали все треки из своего нового мини-альбома и рассказали о том, как группа пришла к новому звучанию.

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