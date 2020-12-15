Рэперы Словетский, DJ Nik One и L (Izreal) выпустили клип на трек «Налепили бус». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Видео, которое снял клипмейкер Ярослав Прохожий, ранее работавший со Слимом над клипом «Зенит», построено на гангста-атрибутике.

Здесь есть все поп-культурные приметы суровой бандитской жизни: тонированные тачки, братки, пушки, кеш, балаклавы, единоборства и, разумеется, разборки с неким провинившимся персонажем, которого привозят для экзекуции на пустырь. Часть съемок прошла в клубе «Газгольдер».