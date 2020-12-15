Список самых интересных сценариев возглавил текст о человеке, который хочет быть съеденным

Объявлен шестнадцатый «Черный список» — список самых интересных голливудских сценариев, которые еще не были сняты. Одни их них пока существуют только в виде текста, другие уже запущены в производство. Об этом пишет Deadline.

Большинство голосов набрал сценарий Софи Доусон «Охотник за головами» о каннибале, который выбирает своих жертв, основываясь на их популярности в инстаграме, и о человеке, который хочет, чтобы его съели.

В список попали еще 16 сценариев: среди них тексты о затонувшей советской подлодке с ядерным вооружением, которая могла привести к началу Третьей мировой войны, об астронавтах, которые думают, что они навсегда потерялись в космосе, и влюбляются друг в друга, о старшекласснице, которая пытается уволить директора-расиста, о подростках, которые берут на прокат видеокассету и оказываются в слэшере из 1980-х годов, о девушке, которая случайно целует невесту своего отца, о фаустовской сделке с семьей опоссумов, об объединении женщин против Джека-потрошителя.

«Черный список» публикуется с 2004 года. Ранее в нем оказывались следующие сценарии: «Миллионер из трущоб», «Операция «Арго», «Король говорит!», «Все деньги мира», «Охотник на лис», «Одержимость», «Игра в имитацию», «Тоня против всех», «Король Ричард» и «Руины».