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Главу международного «Мемориала» оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:20

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей председателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о распространении материалов организацией, признанной иностранным агентом без указания на этот статус. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу организации.

10 сентября против Рачинского возбудили административное дело из‑за того, что на книгах и других материалах, которые «Мемориал» представлял на Международной книжной ярмарке в «Манеже», не было пометки «иноагент».

За несколько дней до этого сотрудники прокуратуры пришли с проверкой к стенду «Мемориала» на ярмарке, прервав его работу. Сначала они под видом посетителей узнавали, как получить издания организации, а затем изъяли несколько материалов, которые были изданы до того, как «Мемориал» был внесен в список иноагентов в 2016 году.

Речь идет о книгах «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа детям», «Творчество и быт ГУЛАГа», «Путь в один конец. Дневник Д.Бергмана», «Место памяти Сандармох», о нескольких брошюрах, а также настольной игре по советской истории, рассказали изданию в «Мемориале».

В начале декабря московская прокуратура пришла с незапланированной проверкой в «Мемориал», чтобы проверить исполнение законодательства о деятельности некоммерческих организаций, внесенных в реестр иностранных агентов.

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности для признанных иноагентами сотрудников НКО, СМИ и физлиц, которые отказываются регистрироваться в этом качестве и отчитываться о своей деятельности.

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