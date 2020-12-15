Европарламент потребовал запретить искусственному интеллекту убивать людей

Комитет Европарламента постановил, что искусственный интеллект не имеет права самостоятельно решать, применять оружие или нет. По этому поводу был выпущен специальный доклад, пишет Janes.

«Использование автономных боевых систем может быть законным, только если ими управляет человек, так как именно человек должен делать выбор между жизнью и смертью», — говорится в докладе. Эксперты считают, что у человека должна быть возможность скорректировать действия искусственного интеллекта, остановить или деактивировать его.

Кроме того, должна быть возможность идентифицировать человека, управлявшего автономными боевыми системами, так как именно он, а не искусственный интеллект, будет отвечать за незаконное применение оружия.

Как пишет «Популярная механика», сейчас военными в разных странах разрабатываются системы, позволяющие беспилотникам автоматически обнаруживать и распознавать цели. В будущем искусственный интеллект будет иметь еще большее значение в армиях.