В Москве ищут заведения, нарушающие антикоронавирусные меры, по постам в соцсетях

Московские заведения, которые нарушают меры по COVID-19, начали искать по постам в интернете. По словам начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова, для запуска административного расследования достаточно любой информации, в том числе фото и видео из соцсетей.

Однако для привлечения к ответственности, отметил чиновник, одних постов недостаточно. «Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов». Кроме того, правоохранители проводят постоянные рейды.

По информации Данчикова, большинство московских заведений и предпринимателей соблюдают ограничения по коронавирусу, а нарушают их около 10% столичных предприятий. «Злостных нарушителей, которые, несмотря ни на что, продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», — цитирует его слова РИА «Новости».

В Москве до 15 января действует запрет на работу баров и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6 утра. Некоторые заведения пускают гостей только после чекина по QR-коду, но это требование не обязательно. Представители ресторанной отрасли сообщали, что запрет на ночную работу лишил заведения от 10 до 50% их выручки.