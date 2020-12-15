Школьники из Томской области помогли «2ГИС» создать карту родного села

Школьники учатся в мобильном технопарке «Кванториум» на инженерных специальностях. На одном из курсов им дали задание собирать базу данных об организациях и фотографий объектов. Часть учеников проявили инициативу и собрали архив снимков больше, чем остальные.

Восьмиклассники из Томской области помогли разработчикам «2ГИС» создать детальную карту их родного села Мельниково. Об этом представители сервиса рассказали в инстаграме.

Сотрудники «2ГИС» решили нарисовать село по собранным материалам, несмотря на небольшие отличия от планов районных центров. Теперь на карте Мельниково версии «2ГИС» нанесено более 2000 зданий. Раньше их было всего 20.

В июне «2ГИС» совместно с саунд-продюсерами Max Lyazgin и Hugobeat выпустил альбом со звуками российских городов. На нем можно послушать звуки Петербурга, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Владивостока.