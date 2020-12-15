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Жители Челябинска попросили Джо Байдена решить проблему с экологией в городе

Анастасия Цой
Сегодня в 16:49

Жители Челябинска попросили нового президента Америки Джо Байдена и мировое сообщество в целом решить проблему с экологией в городе. Активисты записали видеообращение.

«Мы находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду. Как известно во всем цивилизованном мире наблюдается четкая тенденция в пользу уменьшения доли природных ископаемых ресурсов и увеличения доли альтернативной энергии, однако в нашей стране данный процесс повернулся вспять.

Из года в год мы, жители Челябинска, задыхаемся от промышленных выбросов. Уровень загрязнения атмосферы в Челябинске в 2019 году определялся как повышенный. <…> С каждым годом экологическая ситуация ухудшается, удушливый токсичный смог висит над городом неделями, растет число онкологических заболеваний. У нас отнимают естественное право — право свободно дышать чистым воздухом», — говорится в обращении.

Кроме того, активисты напомнили, что недалеко от Челябинска строится «Томинский» ГОК (горно-обогатительный комбинат для переработки медно-порфировых руд), который ежегодно будет вырабатывать более 27 млн тонн отходов и «окончательно убьет город».

«Все обращения в прокуратуру всех уровней, включая генеральную, к мэру, губернатору, президенту России — все это заканчивается ничем, все обращения спускаются вниз, а нам приходят отписки из серии «все хорошо, все под контролем, вредные выбросы в пределах нормы».

Мы понимаем, что это не юрисдикция США, но чем черт не шутит. Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку. Если хоть какая‑то реакция последует, мы будем этому рады», — рассказала изданию «Подъем» Валентина Волкова, которая прочла текст заявления.

В ноябре жители пермской деревни попросили канцлера Германии Ангелу Меркель отремонтировать дорогу.

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