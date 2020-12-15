Книжный «Маршак» запустил новогоднюю акцию в поддержку детей из семей наркозависимых

Независимый детский книжный магазин «Маршак» запустил благотворительную акцию в поддержку подопечных Фонда имени Андрея Рылькова. С 16 по 27 декабря в онлайн-магазине книжного можно оформить подарки для детей из семей наркозависимых, передает The Village.

После добавления товара в корзину нужно перейти в нее и выбрать пункт «Книги для детей ФАР». На каждый подарок будет действовать 20%-ая скидка. К тому же можно помочь с закупкой сладких наборов для детей, пожертвовав средства на сайте фонда.

Дети получат подарки уже в начале января — их привезут Дед Мороз и Снегурочка. Такие новогодние акции для своих подопечных ФАР проводит ежегодно на протяжении нескольких лет.

Ранее сотрудники Фонда имени Андрея Рылькова Елена Ремнева, Максим Малышев и ЛГБТ-активист Тимофей Созаев выпустили книгу для детей и подростков «Если родители употребляют наркотики». Для создания книги ее авторы провели 15 глубинных интервью с отцами и матерями с зависимостью, с людьми из сообщества анонимных наркопотребителей, которые завязали, и с теми, кто вырос в семьях с зависимыми родителями.