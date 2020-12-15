«ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн своей десктопной версии, пишет пресс-центр компании. Новое оформление пользователи «ВКонтакте» смогли оценить 15 декабря.

С новым дизайном шапка сайта стала белой (прежде она была синей), логотип на ней теперь выделяется гораздо ярче. «ВКонтакте» отмечает, что иконки в новом оформлении десктопной версии стали заметнее и лаконичнее. Синий цвет тем не менее остается для «ВКонтакте» фирменным — его будут активно применять в коммуникациях.

Логотип сайта тоже изменил внешний вид. Привычная иконка VK стала более насыщенного голубого оттенка, а название соцсети выполнено новым шрифтом VK Sans.

Как рассказали в пресс-центре, новую версию в октябре оценили 100 тыс. отобранных пользователей, 78% из них предпочли новый дизайн старому. Многие написали в поддержку с просьбой включить обновленный дизайн всем пользователям.