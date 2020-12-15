«ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн своей десктопной версии, пишет пресс-центр компании. Новое оформление пользователи «ВКонтакте» смогли оценить 15 декабря.
С новым дизайном шапка сайта стала белой (прежде она была синей), логотип на ней теперь выделяется гораздо ярче. «ВКонтакте» отмечает, что иконки в новом оформлении десктопной версии стали заметнее и лаконичнее. Синий цвет тем не менее остается для «ВКонтакте» фирменным — его будут активно применять в коммуникациях.
Логотип сайта тоже изменил внешний вид. Привычная иконка VK стала более насыщенного голубого оттенка, а название соцсети выполнено новым шрифтом VK Sans.
Как рассказали в пресс-центре, новую версию в октябре оценили 100 тыс. отобранных пользователей, 78% из них предпочли новый дизайн старому. Многие написали в поддержку с просьбой включить обновленный дизайн всем пользователям.
Целью обновления стало развитие дизайн-системы «ВКонтакте», на которой основана экосистема сайта, в которую, в свою очередь, входят «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте» и другие сервисы.
«Обновленный дизайн сайта отражает бренд ВКонтакте — в нем использованы фирменные цвета и новый логотип. Теперь все версии VK унифицированы, а мы продолжаем развивать нашу дизайн-систему. Это позволит нам не только усовершенствовать процесс разработки, но и приступить к созданию темной темы в веб-версии», — рассказал директор по дизайну «ВКонтакте» Павел Князев.
Название на кириллице и новый шрифт визуально объединят сервисы, входящие в экосистему — при этом каждый сможет сохранить уникальность с помощью собственных цветов и иконок.