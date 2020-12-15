В России запретят возбуждать дела о хранении наркотиков без доказательств их передачи

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет статьи 228.1 УК (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков) и 228.4 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, дела по этим статьям нельзя будет заводить без информации о виде, массе и наименовании наркотических средств, а также доказательств их передачи другим лицам.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки должны защитить граждан от необоснованного вовлечения в доследственные проверки по тем уголовным делам, где нет достаточной информации о фактах сбыта наркотиков.

По данным, приведенным в документе, в 2019 году в России из почти 26 тыс. уголовных дел, заведенных на неустановленных сбытчиков, до суда дошли только 23, причем в трех случаях обвиняемых оправдали.

«Сам факт возбуждения уголовных дел в таких случаях, как правило, обжаловался, вызывал негативную реакцию вовлекаемых в уголовно-процессуальную деятельность граждан и критику со стороны институтов гражданского общества», — отметили авторы законопроекта.

Принять поправки в антинаркотические статьи депутаты решили после резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Его обвиняли в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, хотя факта передачи веществ не было установлено. Позже выяснилось, что наркотики ему подкинули, и обвинения сняли, а дело о незаконном обороте веществ возбудили на полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Приговоры им пока не вынесены, а заказчик так и не установлен.