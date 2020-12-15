«Просто проверял, работает ли пистолет»: в Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна «майбаха»

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу из автомобиля «майбах» в центре города. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

Задержанным оказался 37-летний местный житель. По его словам, он сделал три выстрела в воздух с заднего сиденья, чтобы проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет.

Полиция возбудила против него дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Стрельба из «майбаха» произошла вечером 13 декабря на Тверской улице. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным источника ТАСС, автомобиль, из окна которого велась стрельба, оформлен на одного из московских бизнесменов. Был ли он в момент происшествия в салоне — не уточнялось.