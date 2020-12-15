Режиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Американский режиссер Оливер Стоун («Взвод», «Рожденный четвертого июля») привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Как пишет РИА «Новости», об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

Стоун сообщил, что сделал первый укол несколько дней назад и пока не знает, эффективна ли российская вакцина. Однако он добавил, что слышал много положительных отзывов. По словам кинорежиссера, он не понимает, почему западные страны игнорирует российскую разработку. Стоуну еще предстоит сделать второй укол.

Стоун снимал документальные картины о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем, а также о российском лидере Владимире Путине.

Сейчас режиссер снимает в России фильм об изменении климата. Съемки проходят на Белоярской АЭС в Свердловской области.

Еще в сентябре российской вакциной от коронавируса привился актер Эдриен Броди.

Сегодня, 15 декабря, стало известно, что во всех российских регионах началась вакцинация от коронавируса. Минздрав сообщает, что привились уже 28,5 тыс. россиян. Вчера, 14 декабря, эффективность российской вакцины снизили до 91,4% по итогам третьей фазы испытаний.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуацию с COVID-19 можно сделать управляемой к ноябрю 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано 70% россиян.