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«Архстояние» проведет конкурс на инклюзивный арт-объект среди дизайнеров, архитекторов и художников

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:24

Арт-парк Никола-Ленивец запускает конкурс для художников, дизайнеров и архитекторов на арт-объект для фестиваля «Архстояние». Об этом представители Никола-Ленивца рассказали «Афише Daily».

Организаторы «Архстояния» ждут от участников конкурса такой объект, который бы не только рассказывал историю, но и имел множество интерпретаций, а также был бы инклюзивным и помогал раскрыть особенности разных людей.

«Объект должны увидеть те, кто не может видеть, услышать те, кто не слышит, потрогать те, кто не имеет такой физической возможности. Нам важно показать, как все мы похожи, несмотря на различия, и можем понимать друг друга без оглядки на трудности перевода», — уточняют в Никола-Ленивце.

Возрастных ограничений по участию в конкурсе в арт-парке не выдвинули. Высота объекта должна составить не более 7 метров, диаметр поляны — от 8 до 10 м. Объект должен быть сделан из безопасных материалов и быть вандалоустойчивым, а также прослужить не менее 10 лет. Бюджет проекта не должен превышать миллион рублей, включая налоги. Гонорар победителя составит 100 тыс. рублей. На время работы ему также предоставят двухместное проживание.

Конкурс открылся 8 декабря, а 31 января прием заявок будет окончен. 15 февраля жюри объявят победителя. В период до 23 июля будет проходить разработка документации и монтаж объекта. С 23 по 25 июля объект представят на «Архстоянии».

В состав жюри войдут основатель арт-парка Никола-Ленивец и «Архстояния» Николай Полисский, архитектор и куратор «Архстояния» Антон Кочуркин, управляющий партнер Никола-Ленивца Иван Полисский, продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова, менеджер проектов БФ «Гольфстрим» Анастасия Ключникова и куратор инклюзивной программы проекта «Никола-Ленивец. Доступно. Для всех»‎ Марина Потанина.

Заполнить заявку на участие можно на сайте Никола-Ленивца. Также заявки принимаются на электронную почту opencall@nikola-lenivets.ru с пометкой «Архстояние-2021».

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