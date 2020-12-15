«Аэрофлот» будет пересаживать в карантинную зону пассажиров, которые отказываются надевать маску

В самолетах «Аэрофлота» появятся карантинные зоны, куда принудительно будут пересаживать пассажиров, отказывающихся надевать защитную маску. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на документ авиакомпании с новыми правилами рассадки в салонах.
Карантинные зоны будут находиться в эконом-классе на последних двух рядах по правому борту. Мера за отказ от ношения масок коснется даже тех, кто купил билет в бизнес-класс.
Накануне «Аэрофлот» заявил, что не будет пускать в самолеты путешественников без масок, даже тех, кто не может их надевать по медицинским показаниям. Защитную маску придется носить в течение всего полета, причем закрыты ею должны быть обязательно и рот, и нос. Снимать маску можно будет только для ее замены или же во время приема пищи.