«Наше радио» и фонд «Врачебное братство» проведут благотворительный концерт в поддержку медиков

«Наше радио» и благотворительный фонд «Врачебное братство» проведут онлайн-концерт «Звуки добра» в поддержку медиков, которые помогают бороться с пандемией COVID-19. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

Концерт пройдет 24 декабря в 20:00 в сообществе «Нашего радио» в «ВКонтакте». Онлайн-слушателей ждут выступления известных российских артистов, в том числе Найка Борзова, Светланы Сургановой, Петра Налича, Сергея Бобунца и Мары, а также групп «Конец Фильма», «LOUNA», «Ногу Свело!», «Мураками», «Маша и Медведи» и других.

Вместе с онлайн-концертом будет организован сбор пожертвований для адресной помощи пострадавшим врачам. При содействии Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования («МИР-МИО») создан механизм поддержки, который позволяет перечислять «Врачебному братству» до 15% денег от продажи некоторых инструментов российского производства.

«Сегодня весь мир переживает особенную ситуацию, и мы еще раз хотим поблагодарить медиков за их титанический труд. В благотворительном проекте «Звуки добра» объединились усилия представителей индустрии, музыкантов и партнеров, чтобы привлечь максимальное внимание к вопросу поддержки врачей, пострадавших в 2020 году в борьбе с коронавирусом», — говорится в пресс-релизе.

Благотворительный фонд «Врачебное братство» основан в 2011 году для помощи медикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Узнать подробнее о том, как пожертвовать деньги организации, можно здесь.