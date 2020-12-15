Звездный лорд из «Стражей галактики» оказался бисексуалом

В номере, получившем название «I Shall Make You A Star-Lord» , Звездный лорд вступает в полиаморные отношения с мужчиной и женщиной. Голубокожие гуманоиды Арадия и Морс живут на Моринус, и Питер Квилл был неравнодушен к ним в течение 12 лет.

«Время принять правду. Моринус — мой дом. Вы — мой дом», — сказал Звездный лорд, показанный на страницах комикса в бассейне в объятиях Морса и Арадии.

Будет ли эта сторона личности Питера Квилла раскрыта в будущих фильмах Marvel, пока неизвестно. Сейчас к выходу готовятся три картины с участием Криса Пратта в роли Звездного лорда: третья часть и праздничный спецвыпуск «Стражей галактики», а также «Тор: Любовь и гром».