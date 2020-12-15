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Фонд «Ника» запустил акцию «Санта для хвоста» — накормить бездомных животных сможет любой

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:52

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» запустил новогоднюю акцию «Санта для хвоста», в рамках которой любой желающий может накормить бездомных кошек и собак. Об этом представители акции рассказали «Афише Daily».

Цель акции — собрать 120 тонн корма для жителей приюта (на момент написания новости собрано всего 7 тонн). На сайте можно выбрать разное количество корма — 3, 6, 12 или 100 килограмм. Это будет стоить 300, 600, 1200 или 10 тыс. рублей соответственно.

Принявшие участие в благотворительной акции получат на почту электронную открытку с фотографией того животного, которому они помогли.

«Мы хотим, чтобы предновогодняя пора стала временем чудес не только для людей, но и для братьев наших меньших. А что еще важнее — каждый из нас мог побыть Сантой и совершить чудо для бездомных животных: подарить им миску, полную вкусного корма», — рассказала руководитель «Ники» Вера Митина.

Акция пройдет с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. «Ника» также приглашает другие компании стать партнерами проекта.

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